MN - Chiarugi: "Milan, contro il Genoa grande prova di forza. È stata un'impresa solo due giorni dopo la Champions"

vedi letture

La seconda pausa per le nazionali di questa stagione è arrivata al termine di una giornata pazza in cui il Milan ha ritrovato la testa solitaria della classifica con Giroud come portiere, complici i passi falsi di Inter, Napoli e Atalanta. Per parlare di questo primo spezzone di stagione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex rossonero Luciano Chiarugi. Queste le sue parole.

Cosa ti ha lasciato il Milan post Genoa e, in generale, tutte le partite che hanno disputato i rossoneri sin qui?

“Contro il Genoa, il Milan ha mostrato un segnale di forza importantissimo. Ha fatto un’impresa, ad appena due giorni di distanza da una sfida difficilissima in Champions. Derby a parte, partite tutte positive”.