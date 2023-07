MN - Chiarugi: "Obiettivo stagionale del Milan? Potremmo dirlo a mercato concluso"

MilanNews.it

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luciano Chiarugi, ex calciatore del Milan.

A quali obiettivi deve ambire il Milan la prossima stagione?

“Molto difficile poterlo dire. A mercato concluso, potremo dirlo. Vincere lo scudetto mi sembra difficile: ci sono 3-4 squadre che si sono rinforzate molto. In Champions invece dipende sempre dalle squadre che peschi nel sorteggio”.