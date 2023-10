MN - Chiarugi: "Pulisic? Gran gol. Zangrillo ha esagerato su Maignan"

La seconda pausa per le nazionali di questa stagione è arrivata al termine di una giornata pazza in cui il Milan ha ritrovato la testa solitaria della classifica con Giroud come portiere, complici i passi falsi di Inter, Napoli e Atalanta. Per parlare di questo primo spezzone di stagione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex rossonero Luciano Chiarugi. Queste le sue parole.

Si è molto dibattuto sulla regolarità del gol di Pulisic…

“In tempo reale, mi è sembrato un gran gol. Quanto alla scelta del Var, cosa dire: se c’è la tecnologia, è difficile pensare che possano esserci anche gli errori. Posso, piuttosto, aggiungere una cosa?”.

Prego.

“L’espulsione di Maignan ci poteva stare, però non ho trovato opportune le parole di Zangrillo: per me, ha esagerato nei termini”.