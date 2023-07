MN - Chiarugi sulla cessione di De Ketelaere: "Se arrivasse l’offerta giusta, perché no?!"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Luciano Chiarugi, ex calciatore del Milan.

Cederesti De Ketelaere?

“Quest’anno non è che abbia fatto molto. Presentato come il nuovo Kakà? Mi è sembrato lontano anni luce. Se arrivasse l’offerta giusta, perché no?”.