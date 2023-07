MN - Chukwueze è arrivato a Casa Milan per la firma del contratto

Dopo che ieri è sbarcato a Milano e ha svolto le visite mediche di rito, oggi per Samuel Chukwueze è il giorno della firma del contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2028. L'attaccante nigeriano è arrivato pochi istanti fa nella sede rossonera in via Aldo Rossi e a breve diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.