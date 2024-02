MN - Chukwueze si allenerà in solitaria in giornata: ci sarà con il Rennes

Dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, Samuel Chukwueze è tornato questa mattina a Milanello come da programma. Complice il lungo viaggio ed il jet lag, l'esterno africano non ha preso parte all'allenamento con i suoi compagni di squadra che sono invece regolarmente scesi in campo per le 11.

Calorosa l'accoglienza che gli è stata riservata, con tutta la squadra che l'ha applaudito prima di andarlo a salutare nel mentre era a colloquio con mister Stefano Pioli. Concessegli qualche ora di riposo per riprendersi dal viaggio, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Chukwueze si allenerà in giornata in solitaria e sarà disponibile per l'andata dei play off di Europa League contro il Rennes in programma domani sera a San Siro.