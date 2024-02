MN - Cilli: "Milan, a gennaio ci si è mossi per la difesa del futuro. Su Giroud..."

Nella live odierna sul canale Twitch di MilanNews.it è intervenuto anche Luca Cilli, giornalista di Sky Sport e TuttoMercatoWeb. Con lui abbiamo parlato di tante cose, tra le quali anche le scelte future del Milan sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni, ma potrete trovare l'intervento completo sul nostro canale (clicca QUI)

L’idea per la difesa: “Il Milan già durante il mercato di gennaio si è mosso in maniera propedeutica al ragionamento da fare per l’estate, mi riferisco soprattutto al reparto difensivo. Il Milan cerca soprattutto difensori giovani su cui sta lavorando già adesso in vista della prossima stagione. Il club mi sembra abbastanza intenzionato a ringiovanire il reparto. Credo che non ci saranno spazi per prolungamenti di calciatori over 30 per come si sta muovendo la società”.

Il futuro di Giroud: “Per Giroud il discorso è diverso, molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Il Milan tutto sommato ha dalla voglia di impostare un dialogo per provare ad avanti ancora insieme. È un giocatore assolutamente affidabile dal punto di vista tecnico e fisico. Sicuramente se c’è un reparto in cui il Milan andrà a rinforzarsi pesantemente per la prossima stagione è proprio quello offensivo. L’idea per intavolare un discorso per il prolungamento di Giroud c’è, però ripeto che lo stesso giocatore farà le sue valutazioni. Non è da escludere la possibilità di andare a fare un’esperienza all’estero nel campionato americano. C’era già questa possibilità per lui, poi ha proferito giocarsi le sue carte col Milan ancora un altro anno. Ora la situazione potrebbe cambiare”.

Il modus operandi del Milan: “Per quanto riguarda la linea del club sono tendente a sottolineare come possa essere la strada giusta per costruirsi un futuro, quella di scegliere dei giovani potenzialmente top. Ritengo che sia una strada giusta per il Milan per come ha impostato la propria linea di pensiero”.

