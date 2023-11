MN - Cinquini controcorrente: "Si parla a sproposito sul tema degli infortuni. I calciatori mica sono sotto il controllo dell’allenatore e dello staff ventiquattro ore al giorno"

Questo il commento in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Oreste Cinquini, direttore sportivo e primo mentore di Stefano Pioli: "Ho sentito diversi opinionisti parlare a sproposito sul tema degli infortuni. I calciatori mica sono sotto il controllo dell’allenatore e dello staff ventiquattro ore al giorno. Ogni stagione è diversa, così come gli impegni che si vanno ad affrontare. Sta anche ai singoli giocatori dimostrare il massimo grado di professionalità extra-campo possibili”.

Sento spesso Stefano. Se le sfide non sono difficili, non fanno per lui. Non è uno che si tira indietro nei momenti di difficoltà, anzi. Parlo a titolo personale: un conto è avere quotidianamente a contatto figure carismatiche e leader come Ibrahimovic e Maldini, un conto è non avercele”.