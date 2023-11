MN - Cinquini: "Ibra nel Milan come Buffon con Spalletti in Nazionale"

Questo un breve estratto dell'intervista, in esclusiva su MilanNews.it, fatta ad Oreste Cinquini, direttore sportivo e primo mentore di Stefano Pioli: "Ibra al Milan? Il carisma e la professionalità non li discute nessuno. Però noi lo ricordiamo da calciatore. In caso tornasse, è necessario che il suo ruolo venga ben definito. Potrebbe essere ausiliare a contatto diretto con la squadra. Sarebbe positivo se Ibra si calasse nel suo nuovo incarico nello stesso modo in cui Buffon ha fatto con la Nazionale di Spalletti”.