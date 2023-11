MN - Cinquini: "Jovic, di per sè, ha grande talento. Però ho come l’impressione che si sia adagiato in una zona a lui confortevole"

vedi letture

Interessante estratto dell'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it fatta ad Oreste Cinquini, direttore sportivo e primo mentore dell'attuale allenatore rossonero: "Se a fine stagione la società decidesse di mandare via Pioli, per me, commetterebbe un gravissimo errore. Non c’è allenatore migliore di Stefano per il progetto giovane che ha in mente il nuovo Milan. Jovic? Non saprei dire con esattezza fino a che punto l’arrivo del serbo al Milan sia stata una scelta di Stefano. Il giocatore, di per sè, ha grande talento.

Però ho come l’impressione che si sia adagiato in una zona a lui confortevole. Al Real Madrid non ha mai trovato spazio perché ha avuto davanti Benzema, a Firenze non è scattata la scintilla. Non vorrei mai che intravedesse nel Milan una semplice “piazza di passaggio”, da non capitalizzare con il massimo dell’impegno”.