MN - Cinquini: "Obiettivi? Vedo un Milan protagonista. Pioli mi ha detto che..."

Oreste Cinquini, in esclusiva per MilanNews.it, ha detto la sua sugli obiettivi stagionali dei rossoneri di Stefano Pioli, di cui è stato mentore anni fa. Ecco il suo pensiero: "Scudetto? Il Milan se la giocherà da protagonista. In Champions invece dipenderà dal girone che capita. Ma Stefano me lo ha detto: ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione”.