MN - Cinquini: "Pioli senza Maldini e Ibra? Stefano non ha bisogno di appoggi, ha spalle larghe"

Oreste Cinquini è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Il direttore sportivo ha un rapporto particolare con Stefano Pioli, perché ne è stato il primo vero mentore. Ecco le sue parole sulla situazione dell'allenatore del Milan: "Pioli senza più Maldini e Ibra è solo? Ho lanciato Stefano come allenatore al Bologna e l’ho portato a Parma. Ha uno staff preparatissimo e le spalle iper larghe. Pieno rispetto per la storia del Milan, ma Pioli è tutto fuorché uno che ha bisogno di appoggi. Sa adattarsi a ogni situazione e cambiamento”.