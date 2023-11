MN - Cinquini si schiera: "Contro Leao troppe critiche"

Questo il breve commento, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Oreste Cinquini, direttore sportivo e primo mentore di Stefano Pioli: "Come ai danni di Stefano, sono state eccessive e non pertinenti le critiche a Leao. Forse qualcuno ha dimenticato come il Milan ha vinto lo scudetto nel 2022. Milan in lotta per il titolo? Dipende da come ricomincerà dopo la sosta e dalla conduzione dei calciatori che ritroverà Stefano.

La squadra più forte è, obiettivamente, l’Inter. Il progetto del Milan mi sembra differente, guarda più sul lungo termine. L’obiettivo prioritario dei rossoneri deve essere la qualificazione in Champions. La squadra è completamente nuova, è impensabile, realisticamente, poter vincere subito trofei”.