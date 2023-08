MN - Cinquini su De Ketelaere: "Pioli ha ottima considerazione. Il prestito all'Atalanta..."

Oreste Cinquini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il direttore sportivo, mentore di Stefano Pioli, ha confidato le parole che ha scambiato con l'allenatore rossonero riguardo Charles De Ketelaere: "Stefano ha ottima considerazione del giocatore, ritiene che non sia diventato scarso all’improvviso. E, di fatto, il talento del giocatore c’è. Il prestito all'Atalanta? Su questo posso dare la mia opinione: potrebbe far bene a entrambe le parti. Il calciatore può rilanciarsi a livello mentale e il Milan giovare di ciò”.