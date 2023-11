MN - Cinquini su Milan-Fiorentina: "Pioli deve vincere per forza, ma senza Giroud.."

Questo un breve estratto dell'intervista, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, fatta ad Oreste Cinquini, direttore sportivo e primo mentore dell'attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli: "Sabato sarà una partita molto difficile per i rossoneri, Pioli sa che è obbligato a vincere. Non sarà semplice, perché non ci sarà Giroud, sul quale Stefano punta moltissimo non solo in termini tecnico-tattici. Però anche una “vittoria sporca” potrebbe giovare ai rossoneri. Un po’ come nel match contro il Verona”.