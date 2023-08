MN - Cinquini sui nuovi: "Da chi mi aspetto di più? Tutti. La cessione di Tonali..."

Oreste Cinquini è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Il direttore sportivo, nonché mentore di Stefano Pioli, ha parlato del mercato in casa Milan, con riguardo alle aspettative sui nuovi acquisti: "Da chi mi aspetto di più? Io dico tutti. In più la società è stata straordinaria a consegnare a Stefano (Pioli ndr) tutta la base nuova entro la tournée, così il gruppo si è subito amalgamato al meglio. Bisogna essere anche onesti nel dire che l’incasso derivato dalla cessione di Tonali a inizio mercato ha agevolato tutte le pratiche”.