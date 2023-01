MN - Colantuono sulla lotta Scudetto: "Milan e Inter sono lì, Juve pericolosa, ma il Napoli ha un vantaggio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Colantuono, allenatore presente ieri allo stadio "Arechi" per assistere a Salernitana-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sulla lotta Scudetto: "Il Napoli ha sempre un margine sulle altre. Ieri a San Siro non è stato il solito Napoli: è un campanello d'allarme e le inseguitrici possono giocarsela. Io credo che quello di ieri sia solo un incidente di percorso, anche perché ieri il dentro-fuori era per l'Inter. Non sottovaluterei il ritorno della Juventus: 7 vittorie di fila senza prendere gol la rendono pericolosa. Milan e Inter sono lì, anche se ad oggi il Napoli ha un vantaggio, soprattutto se tornerà ad essere ciò che è stato fino a novembre".