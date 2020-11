MN - Collovati: "Giudicare il Milan senza Ibra non è corretto, tutta la squadra è cresciuta"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Fulvio Collovati. Con l'ex difensore del Milan abbiamo parlato dei prossimi avversari del Milan: "Il calendario sulla carta non sarà ostico. Il Milan deve dimostrare in queste tre partite che la squadra ha una propria fisionomia anche senza uno stoccatore come Ibra. Zlatan finalizza alla perfezione, ma la palla arriva a lui grazie al resto della squadra. Non sarebbe corretto giudicare il Milan senza Ibrahimovic, così come non si è giudicata la Juve quando ha giocato senza Ronaldo o quando l'Inter ha giocato senza Lukaku. Sono gli altri giocatori che devono prendere in mano la squadra e dimostrare che il cambio di mentalità resta anche senza la presenza dello svedese in campo. Sicuramente le aspettative sul Milan sono aumentate. Io ho visto una crescita incredibile da parte di tutta la squadra".

