MN - Collovati: "Le critiche prima erano tutte su Fonseca, ora su Conceiçao. Ma credo che qualche responsabilità ce l'abbiano anche i giocatori, no?".

Il Milan esce da Napoli con l'ennesima sconfitta e la sensazione che la corsa all'Europa sia quasi del tutto compromessa. C'è ancora la Coppa Italia da giocare, con l'ennesimo derby stagionale. Fulvio Collovati, in esclusiva per MilanNews.it, ci ha detto la sua.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Conceiçao è sempre più in difficoltà e con lui non c'è stato un miglioramento, anzi

"Le critiche prima erano tutte su Fonseca, ora su Conceiçao. Ma credo che qualche responsabilità ce l'abbiano anche i giocatori, no?".