MN - Collovati: "Ormai in Italia sembra una vergogna vincere le partite 1-0, ma il grande Milan ha costruito il suo ciclo vincente con una difesa imperforabile"

Il Milan esce da Napoli con l'ennesima sconfitta e la sensazione che la corsa all'Europa sia quasi del tutto compromessa. C'è ancora la Coppa Italia da giocare, con l'ennesimo derby stagionale. Fulvio Collovati, in esclusiva per MilanNews.it, ci ha detto la sua.

Qualità ed esperienza, eppure la sostanza non cambia. Si fatica da inizio anno

"Vedo troppa fragilità difensiva. E vedo che si pensa a costruire ma non a difendere. E lo dico da ex difensore. Ormai in Italia sembra una vergogna vincere le partite 1-0, ma il grande Milan ha costruito il suo ciclo vincente con una difesa imperforabile. Poi, certo, aveva i fuoriclasse davanti che te la risolvevano. Ma intanto non incassava reti".