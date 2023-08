MN - Colombo all'incontro di Galliani e Riso: si discute il suo passaggio al Monza

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan che non è partito per la trasferta di Roma, è arrivato da pochi minuti all'incontro che si sta tenendo a Milano tra Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, e il suo agente Giuseppe Riso.

Le parti sono al lavoro per raggiungere l'accordo definitivo per il prestito del giocatore per la stagione appena cominciata, con la volontà dell'attaccante di approdare alla corte di Raffaele Palladino per avere più spazio rispetto a quello che potrebbe avere in rossonero