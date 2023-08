MN - Colombo non convocato per Roma-Milan. Imminente il passaggio al Monza

vedi letture

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Lorenzo Colombo non è stato convocato da Stefano Pioli per la trasferta di Roma di domani. È imminente, infatti, il suo passaggio in prestito al Monza. Il Milan, dunque, lascia lo spazio libero per prendere un altro attaccante.