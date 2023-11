MN - Comazzi: "Dalla partita contro la Juve sono emersi tanti, troppi limiti"

Terza pausa delle nazionali in questa stagione. A differenza della scorsa, a cui il Milan era arrivato da capolista, in questa la situazione si è totalmente ribaltata: i rossoneri si trovano a -8 punti dall'Inter e a -6 dalla Juventus, nel bel mezzo di un vero e proprio periodo di crisi. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva, in merito, l'ex giocatore rossonero Alberto Comazzi. Le sue parole.

Se dovessi stilare un bilancio della stagione del Milan, sin qui?

“Prima parte molto bene. Dalla Juventus in poi, sono emersi diversi, anzi troppi limiti…”.