MN - Comazzi: "Europa League? Se è il Milan attuale, la mia risposta è che sarà molto ostico affrontarlo per chiunque”

In vista di Milan-Napoli, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Alberto Comazzi, ex calciatore del Milan.

Ti aspetti che il Diavolo vinca l’Europa League?

“Dipende da come arriverà in piena primavera. Se è il Milan attuale, la mia risposta è che sarà molto ostico affrontarlo per chiunque”.

Ti aspetti l’addio di Pioli a fine stagione?

“Sì, per me sarà o è comunque già stato il Milan a decidere di cambiare, oltre a tutto. Dopo qualche anno, vorrà dare uno scossone generale, cercando di creare nuovi stimoli. Come sempre accade nel calcio”.