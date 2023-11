MN - Comazzi: "Leao non può essere il leader del Milan: troppo discontinuo, non lo metterei neanche tra i migliori in Serie A"

Terza pausa delle nazionali in questa stagione. A differenza della scorsa, a cui il Milan era arrivato da capolista, in questa la situazione si è totalmente ribaltata: i rossoneri si trovano a -8 punti dall'Inter e a -6 dalla Juventus, nel bel mezzo di un vero e proprio periodo di crisi. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva, in merito, l'ex giocatore rossonero Alberto Comazzi. Le sue parole.

Leao può aspirare a diventare il leader del nuovo Milan?

“In questo momento dico di no. Troppo discontinuo. A livello di mentalità non sembra essere mai scattata quella scintilla giusta. Secondo me non è nemmeno tra i migliori in Serie A”.