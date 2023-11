MN - Comazzi sul ritorno di Ibrahimovic: "Spero non sia solo una strategia comunicativa. Se Ibra torna, deve poter incidere"

vedi letture

Terza pausa delle nazionali in questa stagione. A differenza della scorsa, a cui il Milan era arrivato da capolista, in questa la situazione si è totalmente ribaltata: i rossoneri si trovano a -8 punti dall'Inter e a -6 dalla Juventus, nel bel mezzo di un vero e proprio periodo di crisi. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva, in merito, l'ex giocatore rossonero Alberto Comazzi. Le sue parole.

È questo, a tuo modo di vedere, il motivo per cui si sta parlando in maniera sempre più preponderante del ritorno di Ibrahimovic in società?

“Probabile. Però attenzione: spero non si tratti soltanto di una strategia comunicativa. Se viene coinvolto di nuovo Ibra, deve realmente poter incidere. Altrimenti, qualora si trattasse di marketing, il gioco non varrebbe la candela”.