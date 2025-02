MN - Come farà il Milan a trattenere Joao Felix? Raimondi: "Dipenderà da tanti fattori, ma soprattutto da come andrà la stagione"

In vista di Feyenoord-Milan di questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Claudio Raimondi, giornalista di Mediaset. Ecco le su parole su Santiago Gimenez, Joao Felix e Sergio Conceiçao:

I tifosi milanisti sono già pazzi di Joao Felix. Come farà il Milan a trattenerlo visto che non c'è l'opzione di riscatto nell'accordo con il Chelsea?

"Dipenderà da tanti fattori. In primis dipenderà da come andrà a finire la stagione del Milan, se andrà o meno in Champions League perchè lui vuole club di livello che partecipano alla Champions. Poi se Maresca dovesse rimanere sulla panchina del Chelsea, sarebbe un incentivo per il giocatore a restare in rossonero. Il terzo punto è il costo: in estate il suo valore a bilancio sarà di circa 40 milioni di euro, a questa cifra, raggiungibile con i bonus, è un'operazione possibile. M sembra stia nascendo un Milan sempre più portoghese con lui, Conceiçao e Leao. Questa cosa potrebbe essere importante per Joao Felix".

Conceiçao verrà confermato?

"Ha avuto il merito di riattivare il Milan con la Supercoppa. Ora stiamo iniziando a vedere qualcosa del suo gioco. Gli alibi sono finiti, ha tutto per fare vedere il suo calcio e quindi per la conferma, oltre ai risultati, il club vuole vedere anche il suo gioco e la continuità. Vedremo se contro il Feyenoord schiererà dall'inizio i 'Fantastici 4' in avanti".