MN - Come sarebbe Maignan tra i pali di una squadra a cinque? Nogara: "Un fenomeno, ha intelligenza e abilità da numero uno"

Mike Maignan è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica per alcune prestazioni ben al di sotto dei suoi altissimi standard, con degli errori, quelli dovuti all'abuso della "croce", che spesso hanno portato al gol avversario. Per entrare nel dettaglio della vicenda la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Nogara, preparatore dei portieri dello Sporting Altamarca (Serie A2 Élite) con esperienze importanti anche in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

Come sarebbe Maignan tra i pali di una squadra a cinque?

"Sarebbe un fenomeno come lo è fra i pali dell’undici. Un giocatore con un’intelligenza tecnico tattica superiore alla media, professionista indiscusso sotto ogni aspetto. Un numero uno in possesso di doti tecniche, tattiche e condizionali elevate, con un tempo ridottissimo di sviluppo del processo decisionale".