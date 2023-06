MN - Concas: "Sportiello al Milan emblema del fatto che la meritocrazia nel calcio esiste”

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In merito all’approdo in rossonero di Marco Sportitello, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Fabio Concas, compagno di squadra dell’estremo difensore ai tempi del Carpi (stagione 2012-2013).

Che tipo di portiere acquista il Milan?

“Un portiere con grandi motivazioni. Ha fatto la sua gavetta e si è conquistato il Milan passo dopo passo. Non c’è che da essere fieri per lui”.

Un aneddoto che ti lega a lui?

“Mi piacerebbe poterci risentire. Adesso è qualche anno che non capita, anche per motivi geografici: lui è di Bergamo, io di

Genova. In ogni caso, è l’emblema del fatto che la meritocrazia nel calcio esiste”.