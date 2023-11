MN - Condò: "C'è un dato che evidenzia quanto sia difficile che il Milan possa rientrare in corsa per lo Scudetto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Paolo Condò, giornalista di SkySport e firma di La Repubblica.

Si sperava di fare quest’intervista commentando una vittoria, ma purtroppo non è stato così. Milan troppo altalenante: in Champions League si può dire “tanta roba”, ma in campionato zero vittorie nell’ultimo mese. Che succede?

“Diciamo che tra una pausa e l’altra il Milan ha rovinato il suo campionato, credo, perché il fatto di aver fatto due punti in quattro partite mi ricorda molto da vicino quello che era successo l’anno scorso tra gennaio e febbraio: l’improvvisa crisi della quale non si riesce a trovare il bandolo della matassa, ma che, settimana dopo settimana, ti allontana. Avevamo lasciato un Milan a contatto col vertice e adesso abbiamo un Milan che è staccato di 8 punti dall’Inter e da 6 dalla Juventus. Proprio oggi (13 novembre, ndr) ho fatto su Repubblica un ragionamento, andando a vedere gli ultimi 20 anni del campionato italiano: il Milan ha 23 punti e negli ultimi 20 anni soltanto 2 volte una squadra che aveva 23 punti, o anche meno, dopo 12 partite ha vinto lo scudetto, nelle altre 18 volte non è successo. E quindi questo ti dice quanto sia difficile per il Milan rientrare in corsa per il campionato. Secondo me, in questo momento adesso, un po’ com’era successo l’anno scorso – ma l’anno scorso è successo a gennaio – il Milan vede la stagione sdoppiarsi: ha un campionato nel quale dovrà badare a restare tra le prime quattro, mentre invece tutte le ambizioni saranno rivolte alla Champions League, nella quale però il passaggio agli ottavi di finale è ancora tutto da conquistare. La partita più importante dell’autunno del Milan diventa quella col Dortmund in casa, alla ripresa, e difatti non a caso dai primi bollettini medici, a proposito di grandi giocatori bloccati, tipo Leao, il riferimento di un eventuale recupero è la partita col Dortmund, non ci pensa nessuno alla prossima partita di campionato, quella con la Fiorentina. Adesso sono tutti concentrati, perché l’anno scorso alla fine questo sdoppiamento ti ha portato ad una semifinale di Champions. È una semifinale che il popolo rossonero ha apprezzato solo in parte, perché essendo stata la semifinale del derby contro l’Inter, e avendolo perso, è qualche cosa che non tieni a ricordare, però è stata comunque una semifinale di Champions League.”