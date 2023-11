MN - Condò: "Gli infortuni incidono tantissimo. Non puoi fare un turnover saggio, non puoi controllare gli sforzi dei tuoi giocatori, ci sono alcuni ai quali chiedi di giocare sempre..."

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Paolo Condò, giornalista di SkySport e firma di La Repubblica.

Sugli infortuni: sono tanti, troppi. Già superata quota 20: così è difficile per tutti, a prescindere dai vari momenti “no” che si possano avere durante una stagione.

“Gli infortuni incidono tantissimo. Anche l’anno scorso, se vai a vedere la crisi di gennaio, per me era dovuta essenzialmente dalla crisi dei giocatori rientrati dal Mondiale, sto parlando di Theo Hernandez, Giroud, dello stesso Leao… avevano pagato, soprattutto i francesi che erano arrivati fino all’ultimo e sono tornati pure delusi, e sono mancati un po’ quei giocatori lì. Allo stesso modo, quando sei pieno di infortunati come lo è il Milan in questo momento, e com’è stato il Milan dall’inizio di questa stagione, tu non puoi fare un turnover saggio, non puoi controllare gli sforzi dei tuoi giocatori, ci sono alcuni ai quali chiedi di giocare sempre (e anche questo non va bene), poi tutto questo si intreccia con un mercato che abbiamo capito, ormai da tempo, essere stato incompleto: ci sono alcuni ruoli che non sono stati coperti (quello di Giroud innanzitutto). Se vai a vedere la partita contro il Paris Saint-Germain, che è stata la miglior partita dell’anno sin qui del Milan, e vediamo la partita seguente contro il Lecce, chi vediamo che manca e che aveva fatto un partitone? Loftus-Cheek. Ti sei reso conto dell’importanza del giocatore, mentre a inizio stagione magari pensavi ad altri giocatori come “i più importanti” delle sorti dal mercato, Pulisic su tutti, che comunque per me è quello che ha fatto meglio in questo momento, anche come continuità. Ma ecco, magari non ti aspettavi che Loftus-Cheek fosse così importante, magari un giocatore importantissimo e lo hai avuto poco fin qui.”