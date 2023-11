MN - Condò: "Loftus-Cheek non ha pari, c’è soltanto lui a fare quel gioco proprio “box to box” e quando l’hai riavuto al massimo te ne sei accorto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Paolo Condò, giornalista di SkySport e firma di La Repubblica.

Il peso specifico di Loftus-Cheek nel centrocampo e nell’economia delle partite del Milan straordinario. Ma si tratta di dipendenza di un giocatore o è semplicemente il contributo di un fuoriclasse? La linea che divide le due cose spesso è sottile.

“Io non parlerei di fuoriclasse, fuoriclasse è una parola impegnativa; parlerei di un giocatore d’eccellenza. Un giocatore che era un bravo giocatore in Premier e quindi automaticamente diventa un giocatore d’eccellenza in Serie A. È chiaro che, dentro la dinamica del mercato, Loftus-Cheek sia un giocatore che non ha pari, c’è soltanto lui a fare quel gioco proprio “box to box” e quando l’hai riavuto al massimo te ne sei accorto. Ma sai chi è un giocatore che mi manca molto? Ti stupirai, ma Saelemaekers era un giocatore tattico che secondo me manca molto a questa rosa, un giocatore che tu possa mettere quando sei in vantaggio, tipo alla fine del primo tempo di Lecce, e che ti mantenga comunque una proiezione offensiva e che con la sua corsa possa proteggere moltissimo gli eventuali problemi di un terzino, come sono venuti fuori a Lecce. È dal primo giorno che io dico che non c’è un giocatore che corrisponda al cambio di marcia verso il basso di Saelemaekers e ne sono sempre più convinto, che non è assolutamente un bidone e lo sta dimostrando al Bologna.”