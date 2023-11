MN - Condò: "Se Leao vesse la testa di Sinner sarebbe già il più forte del mondo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Paolo Condò, giornalista di SkySport e firma di La Repubblica.

Chiudiamo adesso con Leao: cosa gli impedisce di essere sempre quello visto contro il Paris Saint-Germain? Può essere che incida una predisposizione tattica e che incida e negli spazi più aperti si esprime meglio?

“Difficile da dire, penso il carattere. Non è questione tattica, è una questione caratteriale, non è una questione tecnica. Pioli nella sua gestione ha fatto tutto quello che poteva per metterlo nelle giuste condizioni e ha ricevuto tanto da Leao nell’anno dello scudetto e anche l’anno scorso. È chiaro che per Leao ci siano delle mentalità che tu possa migliorare, ma che è difficile cambiare completamente. Se ti vai a guardare l’intervista che ha fatto Jannik Sinner su Sky, ascolti la determinazione ad arrivare, e quello che fa Sinner per arrivare, poi fatalmente a te, da tifoso del Milan, ti viene da pensare se Leao avesse questa testa sarebbe già il giocatore più forte del mondo, probabilmente. Però quella è una testa che c’ha Sinner e teniamocelo caro, però se avessi avuto io la testa di Sinner, che ne so, magari avrei vinto il Nobel per la Letteratura.”

Mai dire mai…

“Mai dire mai, grazie (ride, ndr). Sono cose che quando uno ha quel determinato modo di pensare, e a me ha colpito molto, come padre di due adolescenti, quando Sinner dice che riempia il suo tempo facendo le sue cose e abbia detto di aver ridotto tantissimo il tempo al cellulare, che è una cosa che invece aumenta a dismisura nella fascia dei ragazzi di oggi e nella fascia, sicuramente, anche dei calciatori di oggi. Invece Sinner dice ‘È importantissimo aver ridotto il tempo al cellulare’, perché poi, soprattutto quando sei una persona così esposta e hai inevitabilmente tutta serie di haters, mettersi di malumore guardando i social è qualcosa che il campione non fa, perché è così intelligente da non cadere nel tranello. Mentre invece i calciatori li vedo sempre con il cellulare in mano…”