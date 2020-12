MN - Condò su Leao: "Dipende da lui, E' in possesso di doti rare"

Il giornalista Paolo Condò è stato intervistato dalla redazione di MilanNews.it. Leao divide l’opinione pubblica, ma le sue giocate lasciano pochi dubbi sul suo talento: “Dipende da lui. Ti fa vedere di essere in possesso di doti rare. Abbiamo visto e vediamo in giro giocatori che le loro doti rare le tirano fuori dieci volte a partita ogni domenica ma abbiamo conosciuto anche tanti giocatori che non riescono ad andare al di là di una o due giocate a partita. Dipende da lui, da come cresce, da come matura, dalla voglia che ha di diventare un campione. Ha la stoffa del campione, non c’è dubbio. Il talento si può vedere in due modi e non vale solo per il calcio: come punto d’arrivo o come punto di partenza. Se su una buona dose di talento inizi a lavorare forte per costruirci qualcosa sopra ottieni il campione, se col talento ti limiti a fare due giocate a partita e ti accontenti non vai molto lontano”.