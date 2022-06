MN - Condò sul calciomercato: "In generale, vorrei giocatori italiani in Champions League Sarebbero tre volte più forti"

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) sul calciomercato: "Devo fare una premessa. Affronto questo tema parlando di qualsiasi club, ma ho una posizione definita: mi piacerebbe che ci fossero dei calciatori italiani a giocare la Champions League. Chiarisco: io racconto e descrivo i singoli club, ma ho a cuore gli interessi del calcio italiano nella sua globalità. Io desidero che Scamacca giochi in Champions League, vorrei che Raspadori facesse lo stesso, ma per citare due nomi eh... Zaniolo? Zaniolo gioca già in Europa, magari anche in una più importante. Abbiamo visto i giovani dell'Italia di Mancini e, secondo me, sarebbero tre volte più forti se giocassero abitualmente in Champions League. Poi ben venga Origi, per carità, anche se ha giocato poco ultimamente considerando l'attacco del Liverpool... Ma vorrei vedere Scamacca centravanti del Milan o dell'Inter, del Napoli... Vorrei che i grandi attaccanti - faccio il nome di Scamacca e mi fermo lì - si mettessero alla prova in questo palcoscenico; su Scamacca sono abbastanza convinto che non la fallirebbe: al Milan da titolare farebbe 25 gol in una stagione in tutte le competizioni".