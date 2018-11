MN - Confermata la formazione del Milan, nel Betis ancora dubbi fra Lo Celso e Guardado

Arrivano conferme in merito alla formazione del Milan per il match di questa sera. I rossoneri scenderanno in campo con il 3-5-1-1 ipotizzato alla vigilia, con Borini esterno di centrocampo e la linea di difesa formata da Zapata, Musacchio e Rodriguez. Nel Betis invece persiste il dubbio fra Lo Cleso e Guardado.