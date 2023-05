MN - Contra: "Ho scritto un messaggio a Maldini: Milan campione d’Italia e in semifinale di Champions"

MilanNews.it

Cosmin Contra, calciatore rossonero tra il 2001 e il 2002, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulle analogie rispetto ai derby contro l’Inter e quelli attuali: “Il calcio è cambiato rispetto a vent’anni fa, ma l’aspetto importante è che il Milan sia tornato a quei livelli. Paolo (Maldini ndr) ha fatto un capolavoro e sono contento di lui: gli ho anche scritto un messaggio per complimentarmi dopo lo scudetto dell’anno scorso. Milan campione d’Italia e in semifinale di Champions. Proprio come quando ci giocavo io”.

Raccontaci com’è il derby di Milano...

“Quando giochi contro l’Inter hai sempre una grandissima tensione. Era una partita speciale all’epoca e lo è anche adesso. Lo leggo negli occhi dei calciatori”.