MN - Contra: "Pioli sta costruendo piano piano, Ancelotti è un grande"

Cosmin Contra, calciatore rossonero tra il 2001 e il 2002, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulle analogie tra Ancelotti e Pioli: “Carlo è semplicemente un grande. Lo sento ancora a volte. Con noi e con il Real ha vinto tutto. Pioli invece sta costruendo piano piano: l’anno scorso ha vinto lo scudetto e adesso è in semifinale di Champions. Per ora non può essere messo ai livelli di Carlo. Noi eravamo una squadra di campioni. Se ci penso c’erano, tutto insieme, Rui Costa, Shevchenko, Pirlo, Inzaghi…”.