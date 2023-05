MN - Contra su De Ketelaere: "Ho letto diverse critiche ai suoi danni, mi chiedo da cosa siano dettate..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Cosmin Contra, calciatore rossonero tra il 2001 e il 2002, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su De Ketelaere: “Ho letto diverse critiche ai suoi danni. Mi chiedo da che cosa siano dettate. Anche io, quando ero arrivato dalla Spagna, ebbi difficoltà in Italia. Non è semplice come campionato. Date tempo a questo ragazzo”.