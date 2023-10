MN - Contro la Juve senza Maignan e Theo, Chiarugi: "Sportiello quando ha giocato mi ha convinto, Theo mi è sembrato stanco"

La seconda pausa per le nazionali di questa stagione è arrivata al termine di una giornata pazza in cui il Milan ha ritrovato la testa solitaria della classifica con Giroud come portiere, complici i passi falsi di Inter, Napoli e Atalanta. Per parlare di questo primo spezzone di stagione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex rossonero Luciano Chiarugi. Queste le sue parole.

Alla ripresa ci sarà la Juve e Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Maignan e Theo Hernandez…

“Non sarà semplice contro la Juve, però - quando ha giocato - a me Sportitello ha convinto: è un secondo che ha fatto sempre il primo portiere in carriera. Quanto a Theo: a Genova non è che stesse facendo bene, mi è parso un po’ stanco. Pioli, in ogni caso, rimescolerà bene le carte”.