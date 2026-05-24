MN - Cori della Curva per Luka Modric durante il riscaldamento

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Durante il riscaldamento lo stadio di San Siro, la Curva in particolare, ha dedicato diversi cori a Luka Modric.

Nel riscaldamento di Milan-Cagliari, sfida valida per la 38esima, ed ultima, giornata di Serie A Enilive, la Curva Sud ha dedicato alcuni cori a Luka Modric, ai quali il campione croato ha risposto con un saluto rivolto verso il secondo blu seguito da degli applausi, che hanno infuocato il popolo di San Siro. I cori in questione sono "Luka Luka, Modric, Modric!", e "Sai, perché, mi batte il corazon, ho visto Luka Modric".

La nuova contestazione della Curva Sud

Lungo messaggio nella fanzine di fine stagione della Curva Sud Milano, a poco più di un'ora dal fischio di inizio di Milan-Cagliari, ultima gara del campionato e partita decisiva per la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Il tifo organizzato rossonero ha attaccato in primo luogo la proprietà e il suo esponente di spicco, il numero uno Gerry Cardinale. Rispondendo punto per punto all'intervista di settimana scorsa del manager statunitense, il milanisti hanno chiesto anche l'allontanamento delle figure dirigenziali.

Il messaggio della Curva contro l'attuale dirigenza milanista, Igli Tare l'unico che si salva: "E visto che la proprietà non sembra intenzionata a vendere (PURTROPPO, anche se la speranza è sempre l’ultima a morire…), allora che inizi seriamente a porre rimedio già da domani, ai disastri combinati in questi anni in cui hanno pagato tutti tranne i principali colpevoli: VIA Furlani e Moncada, per le scelte disastrose che hanno relegato il Milan a ruolo di comprimaria. VIA Ibrahimovic, tanto valido come calciatore quanto dannoso nelle vesti dirigenziali, figura nociva e divisiva nel gruppo squadra e spesso assente o fuori luogo nei momenti di difficoltà. E perché no, VIA Scaroni del quale nessuno ad oggi ha ancora capito l’utilità".