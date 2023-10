MN - Cornacchini: "Il Milan quest'anno è più propositivo e offensivo: è meritatamente primo"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan nella stagione 1991-1992. Queste le sue parole:

Gli aspetti tattici legati al Milan che ti hanno segnato maggiormente dall’inizio della stagione? I rossoneri sono meritatamente primi in classifica?

“Sì, il calcio in questo caso è giusto. Il Milan è meritatamente primo in classifica. Rispetto alla scorsa stagione, ma anche rispetto a quella dello scudetto, vedo una squadra molto più propositiva e a vocazione offensiva, come impone il calcio moderno”.