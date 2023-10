MN - Cornacchini: "La fase offensiva del Milan è corale: tutti partecipano. Il passo decisivo grazie a Pulisic e Reijnders"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan nella stagione 1991-1992. Queste le sue parole:

Cosa cogli di inedito nella fase offensiva applicata dal Milan?

“È una fase offensiva corale, perché tutti costruiscono e tutti partecipano. Io penso che, il definitivo compimento, lo si è avuto con l’acquisto di Reijnders e Pulisic. Inoltre, quando hai tra i pali uno come Maignan, parti sempre da una condizione di vantaggio. Anche, e soprattutto, quando imposti da dietro”.