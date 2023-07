MN - Cornacchini: "La prima punta? Andrei su un nome internazionale. Tra quelli che ho sentito..."

MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Cornacchini, ex calciatore rossonero nel 1991/92. L'ex Milan si è espresso sulla questione prima punta: "Andrei su un nome internazionale, affermato. Tra quelli che ho sentito, sceglierei proprio uno con questo tipo di caratteristiche. Anche perché è in linea con la campagna acquisti che sta facendo il Milan: giocatori internazionali, che hanno già esperienze in top club significative”.