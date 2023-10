MN - Cornacchini: "Sportiello è un degno sostituto di Maignan, Adli è in grande forma: le seconde linee del Milan sono all'altezza"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan nella stagione 1991-1992. Queste le sue parole:

Reputi l’organico del Milan non all’altezza, in riferimento alle “seconde linee”?

“Assolutamente no. Sportiello è un degno sostituto, per esempio. Poi, grazie al turnover, abbiamo riscoperto un Adli in ottima forma. Però un conto è giocarsi Milan-Juventus con Maignan e Theo Hernandez, un altro è senza di loro…”.