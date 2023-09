MN - Cosa aspettarsi dal Milan nel derby? Accomando: "La parola spetta al campo: inizio positivo, ma derby scoglio importante contro una delle più forti"

L'immediata pausa per le nazionali, lascia spazio a qualche riflessione a caldo sul calciomercato. Una sessione che ha visto il Milan protagonista sia in entrata (undici nuovi acquisti per la prima squadra) che in uscita. In merito a tutto questo la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva (disponibile anche in video in fondo all'articolo) Orazio Accomando, collega di DAZN ed esperto di calciomercato. Le sue parole.

Come vedi il Milan in vista del derby?

"La parola spetta al campo. L'inizio è stato assolutamente positivo: ma il derby sarà un altro scoglio dopo quello con la Roma. Milan e Inter saranno due delle tre o quattro squadre che si giocheranno lo scudetto. Sarà interessante capire che atteggiamento e risposta potranno dare i nuovi arrivati in casa Milan in una partita così sentita e in un San Siro gremito"