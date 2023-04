MN - Cosa cambia tra campionato e Champions? G. Galli: "Tanti parametri del calcio europeo sono diversi"

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan e del Napoli, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla differenza tra campionato e Champions: “Tanti parametri del calcio europeo sono diversi, soprattutto quelli degli arbitri. Magari trovi l’arbitro severo, quello accondiscendente, quello che fa giocare, quello che ti impone dei ritmi. In Italia sei abituato a fare certe cose, in Europa non c’è questa abitudine perché l'arbitro cambia sempre e dirige secondo la sua cultura.