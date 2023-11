MN - Cosa ne pensa del momento del Milan? Manzo: "Non è in crisi, ma ha perso lucidità"

Cosa ne pensa del momento del Milan? Andrea Manzo, doppio ex della prossima sfida dei rossoneri con l'Udinese, ha risposto così alla seguente domanda ai nostri microfoni: “In crisi no, se consideriamo la classifica in campionato. Diciamo che, ultimamente, ha perso un po’ di lucidità nella lettura dei momenti chiave delle partite…”.