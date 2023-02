MN - Cosa si sono detti Maldini e Cardinale? Il pensiero di Raimondi

MilanNews.it

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) e si è così espresso su cosa potrebbero essersi detti Maldini e Cardinale: "Sicuramente si sono detti che la linea di mercato non si discosterà da quella della vecchia proprietà, anche perché la priorità di Cardinale è lo stadio e dun eventuale sforzo sarà fatto lì. Maldini avrà espresso le sue ragioni, ma è certo che la linea si discosterà poco per costruire un Milan senza campioni già formati, ma con campioni da formare".