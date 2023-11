MN - Costi: "Difficile capire quale sia il problema del Milan, certe partite.."

Questo un breve estratto dell'intervista, in esclusiva per MilanNews.it, fatta all'ex rossonero Giandomenico Costi. Le sue parole sull'attuale momento dei rossoneri: "Difficile capire attualmente quale sia il problema del Milan, legato a una questione fisica o mentale. Fatto sta che sconfitte come quella contro l'Udinese o pareggi come contro Napoli e Lecce fanno riflettere molto sul rendimento dei ragazzi adesso".